В Киеве памятник "Родина-мать" переименуют в "Украину-мать" до 24 августа

На нем также планируют заменить советский герб на украинский трезубец

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Памятник "Родина-мать" в Киеве, на котором планируют заменить советский герб на украинский трезубец, будет переименован. Об этом сообщил генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

"У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них - переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", - сказал он "Украинскому радио". По словам Савчука, переименование должно произойти до Дня независимости Украины, который ежегодно отмечается 24 августа.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на демонтаж герба СССР, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Проектное решение предусматривает установку на щите монумента трезубца, соответствующего изображению на малом государственном гербе Украины. На тот момент министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что работы по трансформации монумента должны быть завершены до 24 августа. Общая стоимость работ, по его словам, составит 28 млн гривен ($765 тыс.).

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.

В декабре 2019 года директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.