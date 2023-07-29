Десятки тысяч израильтян вновь вышли на акции протеста против судебной реформы

Крупнейший митинг по традиции состоялся в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июля. /ТАСС/. Новая волна массовых акций протеста прошла в субботу вечером в Израиле, десятки тысяч жителей страны вышли на улицы выразить свое несогласие с судебной реформой, которую проводит правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Крупнейший митинг по традиции состоялся в Тель-Авиве, где наиболее сильны оппозиционные настроения, передает корреспондент ТАСС.

Как и в прошлые недели, основная демонстрация проходила возле комплекса правительственных зданий на востоке города. Митингующие скандировали лозунги в поддержку демократии, размахивали израильскими флагами и кричали "Позор" в адрес правительства страны.

Противники судебной реформы проводят массовые акции протеста уже 30-ю субботу подряд. Однако это первая крупная организованная манифестация после того, как ранее на этой неделе, несмотря на масштабные протесты оппозиции, был окончательно утвержден закон, составляющий первую часть спорной реформы.

По данным Channel 13 израильского телевидения, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала более 170 тыс. участников. Демонстрации в этот вечер проходили и во многих других городах страны, включая Иерусалим, Хайфу и Беэр-Шеву. В общей сложности организаторы заявили о проведении в субботу вечером 150 акций по всему Израилю.

Судебная реформа и протесты

Кнессет (парламент Израиля) одобрил в понедельник в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. В среду документ вступил в силу.

В соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля. До сих пор высшая судебная инстанция имела право блокировать любое решение правительства, которое было бы сочтено юридически необоснованным. Реформа ограничит эти полномочия судебной власти.

Оппозиция с начала года резко протестовала против всей реформы, а во время решающих дебатов в III чтении оппозиционные депутаты вовсе бойкотировали голосование, покинув зал заседаний Кнессета. Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента страны Ицхака Герцога.