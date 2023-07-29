Путин начал беседу со СМИ в Константиновском дворце

Брифинг проходит в Голубом зале, где ранее в течение практически всего дня у главы государства проходили переговоры с лидерами африканских стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздно вечером в субботу вышел пообщаться с российской прессой.

Брифинг проходит в Голубом зале Константиновского дворца, где ранее в течение практически всего дня у главы государства проходили переговоры с лидерами африканских стран. Журналисты расположились за овальным столом, где ранее сидели делегации, Путин сел напротив. Общение со СМИ подводит итоги четырехдневной работы президента в Санкт-Петербурге: все эти дни деловые встречи и переговоры главы государства начинались с утра и заканчивались за полночь.

Ранее о планах проведения подобной встречи сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.