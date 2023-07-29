В Нижнем Новгороде назвали победителей финала проекта "Экософия"

Ими стали 16 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Победителями проекта "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стали 16 человек в том числе из Донецкой Народной Республики, Дагестана, Нижегородской области и других регионов РФ, сообщили ТАСС в пятницу организаторы.

В номинации "Экоарт" победила Ульяна Белова из Московской области, в номинации "Экогастрономия" - Юлия Буланова (Архангельск), в номинации "Экопросвещение" Евгений Ворожцов (Хакасия) и Михаил Сергеев (Ульяновская область), в номинации "Экомедиа" - Юлиана Дадашова (ДНР), в номинации "Экомероприятия" - Андрей Дереев (Санкт-Петербург), Герман Запорожченко (Ростовская область), Елена Могилевская (Удмуртия), Алина Рыкова (Ленинградская область), Василий Яицкий (Нижегородская область).

Также победителями стали Милана Лоськова из Москвы в номинации "Экоактивист", Алина Можачкина-Грибанова из Пензенской области в номинации "Экосбор", Ольга Новосадова из Тюмени в номинации "Экопрофессионал", Александр Переузник из Москвы в номинации "Экопрофессионал", Яна Трудкова из Челябинской области в номинации "Экопроизводство", Мераб Харбедия из Дагестана в номинации "Я так живу".

"116 человек дошли до финала из 36 регионов <...>. География самая широкая, включая наши новые регионы - Донецкую и Луганскую народные республики", - сказала журналистам руководитель проекта "Экософия" Вита Саар. По ее словам, самая большая доля участников проекта - это экопросветители, организаторы мероприятий, волонтеры. Среди участников есть и врачи, социальные предприниматели. "Мы будем давать медийную поддержку победителям, будем подсвечивать их успехи, их инициативы", - добавила Саар.

Проект "Экософия" начал реализовываться в июне 2022 года. Первый полуфинал состоялся в начале ноября в Калуге и собрал 238 участников из 43 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. В конце ноября в Байкальске Иркутской области прошел второй полуфинал, участниками которого стали 92 человека, представляющие 19 регионов России. В апреле 2023 года в Тюменской области состоялся третий полуфинал, на который было отобрано больше 100 участников. Заключительный полуфинал в Архангельске собрал уже 146 человек из 33 регионов.