Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Петербурге и Кронштадте

В нем примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тыс. военнослужащих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад (ГВМП) пройдет в воскресенье в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в нем примут участие корабли и вспомогательные суда обеспечения.

Отмечать главный военно-морской праздник страны будут и в других приморских городах - базах ВМФ: Владивостоке, Балтийске, Североморске, Новороссийске, Каспийске, а также сирийском порту Тартус.

Санкт-Петербург и Кронштадт

Как сообщала пресс-служба Кремля, военно-морской парад в Петербурге традиционно примет президент, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. В сообщении уточняется, что "глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ".

По данным Кремля, в этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военных, воспитанников флотских довузовских учреждений и юнг "Юнармии". Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

По Неве пройдет сторожевой корабль "Неустрашимый". Вместе с ним в параде примут участие малый ракетный корабль "Зеленый Дол", дизель-электрическая подводная лодка "Великие Луки", противодиверсионный катер "Юнармеец Дагестана" и другие корабли.

Путин находится в Санкт-Петербурге последние несколько дней. В среду у него начались двусторонние встречи с африканскими лидерами - участниками второго саммита и форума Россия - Африка, затем были два рабочих дня самого саммита, а в субботу президент РФ продолжил общение в двустороннем формате с руководителями стран Африки. Некоторые из них остались в Петербурге и на День ВМФ. Как сообщал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в качестве гостей на параде будут четверо африканских лидеров и представители еще пяти стран - участниц саммита. Среди них - глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Еще одним личным гостем президента РФ на параде может оказаться водитель пожарного отряда из Магадана Вадим Горелов со своей многодетной семьей. В субботу во время встречи Путина по видеосвязи с лауреатами ордена "Родительская слава" Горелов попросил у президента возможности пожать руку, уточнив, что поедет в Санкт-Петербург ночным поездом. Путин в ответ пригласил Гореловых на парад, если получится организовать, чтобы они успели на него.

Также в Кронштадте на территории кластера "Остров фортов" в этот день откроется Музей военно-морской славы России, основой которого стала первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Кроме того, с Якорной площади в рамках проекта "Морская почта" можно будет отправить бесплатную открытку с поздравлением в любую точку России - в том числе и на военно-морские базы страны.

Балтийский, Северный и Тихоокеанский

В столице Северного флота (СФ) - Североморске Мурманской области - парад войск североморского местного гарнизона начнется в 11:00. Сразу после него ожидается военно-морской парад на рейде Кольского залива с участием кораблей, представляющих практически все соединения СФ, будет вестись онлайн-трансляция морского парада.

В Балтийске Калининградской области в День ВМФ парад войск Балтийского флота начнется в воскресенье в 8:30 по местному времени (9:30 мск). После парада некоторые корабли откроются для посещения, будет работать выставка вооружений и военной техники.

В этот день в Архангельске состоится торжественное шествие духовых оркестров - участников ХI Фестиваля военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд", в акватории Северной Двины пройдет парад яхт. Вечером над городом выступит пилотажная группа "Первый полет". А в Карелии клуб любителей водного туризма проведет парусную регату "День ВМФ - 2023" в акватории Петрозаводской губы Онежского озера. Как сообщили ТАСС организаторы, в клубном первенстве будут участвовать крейсерские яхты, ожидается около 10 экипажей. Всего запланировано пять гонок.

На главной базе Тихоокеанского флота - во Владивостоке - традиционный парад в честь Дня ВМФ пройдет в акватории Амурского залива. Одновременно на набережной Спортивной гавани пройдет первый фестиваль портовых городов России. Фестивальная площадка объединит рестораторов и шеф-поваров, которые в разные годы служили на флоте.

Черноморский флот и Каспийская флотилия

Черноморский флот в этом году примет участие в праздновании Дня ВМФ в измененном формате ввиду участия сил и войск флота в специальной военной операции. Парады кораблей пройдут в Новороссийске и в сирийском Тартусе.

В Каспийске в Дагестане для жителей и гостей организуют военно-спортивный праздник. Всего в праздничных мероприятиях примут участие около 400 военнослужащих, сотрудников МЧС и пограничной службы, будут задействованы корабли, катера и суда обеспечения Каспийской флотилии.

О празднике и параде

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года. Практика проведения ГВМП в День ВМФ была возобновлена с 2017 года. Парад кораблей проводится в акватории Невы в Санкт-Петербурге и акватории Большого Кронштадтского рейда. Участвуют корабли и подлодки всех четырех флотов, а также Каспийской флотилии.

В 2022 году в главном параде флота принимали участие более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.