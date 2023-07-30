В Нижнем Новгороде пройдет уборка берега Волги

Акция состоится в рамках финала проекта "Экософия"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Акция "Вода России" по уборке от мусора берега Волги состоится в рамках финала проекта "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Волга - величайшая река европейской части нашей Родины. Ее значение для России невозможно передать словами: она кормит и поит треть населения нашей страны, по Волге пролегают важнейшие транспортные и торговые маршруты, а ее воды питают объекты сельского хозяйства и промышленности. Улучшение экологического состояния великой реки - одна из важнейших задач. Для ее выполнения даже создан отдельный федеральный проект "Оздоровление Волги", реализуемый в рамках национального проекта "Экология". Именно на ее берегах состоится ключевое мероприятие всероссийской акции "Вода России", - сообщают организаторы.

В выходные в Нижнем Новгороде проходят финал проекта "Экософия" и командный слет первой экосборной страны. Участники проекта, добровольцы и все желающие в 10:00 соберутся на пляже на берегу Волги рядом с Борским мостом. Необходимый инвентарь для уборки выдадут на месте.

"В рамках мероприятия студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы представят экопросветительские номера, будет работать полевая кухня, а среди волонтеров проведут конкурс на самую необычную находку. В конце мероприятия активных участников и волонтеров наградят памятными подарками и дипломами", - уточняется в приглашении.

Проект "Экософия" запущен в июне 2022 года. К инициативе по развитию экологической культуры присоединились уже почти 50 тысяч активистов. Основная цель - создание условий для самореализации людей, которые ведут экологичный образ жизни, увлеченных разумным потреблением, готовых стать лидерами общественного мнения в области экологической культуры, а также для специалистов в области устойчивого развития.

Конкурс "Экософия" проходит в двух форматах: заочный этап "Я так живу" - онлайн-платформа для прокачки полезных экопривычек, очные этапы проходят в формате эколого-промышленных экспедиций, включающих оценочные конкурсные мероприятия - это направление "Экосборная". Подать заявку на участие в очной части можно по 15 номинациям: экоактивист, экогастрономия, экоздоровье, экологика, экоарт, экомедиа, экомероприятия экомода, экоофис, экопроизводство и экопрофессионал, экосбор, экотерритории, экозoo. По итогам финала отберут 15 эколидеров, призами для которых станет медиапакет для продвижения в различных СМИ. Присоединиться к проекту можно на сайте экософия.рф.