В Московской области стартовал фестиваль "Гуляй-город"

Площадку разделили на две зоны - историческую и современную

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Традиционный фестиваль "Гуляй-город" в честь годовщины Молодинской битвы стартовал в подмосковном Чехове. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Стартовал наш традиционный музыкально-исторический фестиваль "Гуляй-город". Он проходит в селе Молоди в Чехове и посвящен одной из важнейших исторических побед нашей страны - Битве при Молодях. Именно здесь более 450 лет назад русская армия оказалась сильнее войска крымского хана Дивлет Гирея", - говорится в сообщении

Воробьев отметил, что в прошлом году посетители попросили сделать фестиваль двухдневным, кроме того, в этом году площадку разделили на две зоны - историческую и современную. "На исторической - реконструкция битвы и кулачный бой. На современной - ярмарка, фудкорт, сцена и большой концерт популярных фолк-исполнителей и известных групп", - сообщил Воробьев. В рамках фестиваля выступают "Пелагея", Uma2rman, Полюшка и Elena Jaya, затем ожидаются выступления групп "25/17", "Маша и Медведи", "Аффинаж" и Drummatix.

Губернатор уточнил, что все электрички останавливаются на станции Молоди, а от станции Чехов и станции МЦД "Подольск" до места проведения и обратно ходят бесплатные автобусы.

Воробьев поблагодарил полпреда президента по ЦФО Игоря Щеголева за внимание к фестивалю, а также организаторов, историков, реконструкторов и гостей мероприятия.