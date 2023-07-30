В Орловской области открыли памятник павшим на Орловско-курско-белгородской дуге бойцам

Монумент - противотанковую пушку 53-К - установили в селе Тросна

ТАСС, 30 июля. Памятник бойцам, которые первыми приняли бой в Курской битве на Орловско-курско-белгородской дуге, установили в Троснянском районе Орловской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель объединения "Костер" Николай Красиков.

"Сегодня мы открыли памятник, который изготовлен из металла времен Великой Отечественной войны - это противотанковая пушка образца 1937 года 53-К калибра 45 мм. Орудие было найдено на поле боя нашими коллегами из состава поискового отряда "Застава Святого Ильи Муромца", который ведет активную работу в Троснянском районе Орловской области. Ее подняли два года назад, а теперь она стала памятником в селе Тросна. Памятником бойцам 280-й стрелковой дивизии 1033-го стрелкового полка, который принял на себя первый удар фашистов в ходе Курской битвы. Бойцы героически погибли 5 июля 1943 года при отражении танковой атаки захватчиков", - сказал Красиков.

По его словам, на восстановление пушки ушло длительное время. "Она пролежала в земле более 70 лет, поэтому нашей команде нужно было ее обработать, очистить, собрать, покрасить и привести ее в такой вид, какой она была в годы войны. Нам удалось это сделать, сегодня она выглядит именно таким образом", - пояснил Красиков.

Он добавил, что постамент изготовлен из массива красного гранита. Работы по установке монумента производились объединением "Костер" совместно с орловским региональным благотворительным фондом "Победа".

На данный момент команда проводит раскопки в Болховском и Троснянском районах Орловской области, в том числе по проекту "Без срока давности". "В Болховском районе проходит "Вахта памяти", в рамках которой мы занимаемся территорией, где в декабре 1941 года фашисты сожгли 800 тяжелораненых красноармейцев в боевом госпитале, туда же согнали пленных бойцов и часть гражданского населения. Ведем работу по возведению памятника ребятам, которые там сгорели, они все будут в списках пропавших без вести, это 350-я стрелковая дивизия, 1176-й стрелковый полк. В окрестностях также ведутся поисковые работы, обнаружены одиночные бойцы. Для нас основная задача заключается в работе с пропавшими без вести, поэтому каждый боец для нас очень дорог, и мы поднимаем всех тех, кто не вернулся с поля боя", - отметил собеседник агентства.