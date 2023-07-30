Более 25 регионов РФ могут ввести интеллектуальные системы контроля уборки мусора и снега

По словам директора компании-разработчика Дмитрия Рогулина, искусственный интеллект пока менее эффективен, чем человек, но выполняет работу быстрее и требует меньших финансовых затрат

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 25 регионов проявляют интерес к внедрению интеллектуальных систем контроля уборки мусора и снега. Об этом ТАСС сообщил директор по работе с государственными заказчиками компании - разработчика интеллектуальных систем NtechLab Дмитрий Рогулин. Московская область уже начала использовать систему контроля за уборкой мусора, "пилоты" также запущены в еще нескольких регионах.

Вместе с тем компания планирует внедрять в регионах и систему контроля уборки снега, тестирование такой системы начнется в конце 2023 года.

"Более 25 регионов России интересуются технологиями на основе искусственного интеллекта, которые помогают при помощи камер видеонаблюдения обеспечить своевременную и качественную уборку мусора и снега. Первым регионом, который начал использовать систему контроля за уборкой мусора, стала Московская область, пилотные проекты также реализуются в Ленинградской, Тюменской, Новосибирской и Калужской областях", - отметил он.

Система собирает информацию с видеокамер, но при этом обрабытывает не все видео целиком, а только стоп-кадры, которые делает раз в 30 минут. Работа со стоп-кадрами требует в 25 раз меньше вычислительных мощностей, чем работа системы распознания лиц. Так системе удается фиксировать информацию о наполняемости мусорных контейнеров, загрязненности площадки, соблюдении графика вывоза мусора, и посторонних транспортного средствах, которые могут помешать уборке.

"Искусственный интеллект способен выполнять эти задачи пока с меньшей точностью, чем человек, но зато значительно быстрее и дешевле, - уточнил Дмитрий Рогулин. - По нашим подсчетам, в крупном городе использование системы должно сократить расходы на сбор бытовых отходов на 10-40% в год за счёт правильного планирования выезда мусоровозов и эффективного контроля за работой операторов сбора мусора".

NtechLab была основана в 2015 году и разрабатывает технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более чем 30 регионах России и 30 странах. Штаб-квартира NtechLab расположена в Москве.