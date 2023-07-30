В Иркутской области восстановят сквер у главного входа бывшего Байкальского ЦБК

Зеленая зона станет частью экотропы

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Центр развития Байкальского региона ("Байкал.Центр"), дочерняя компания госкорпорации развития ВЭБ.РФ, приступил к восстановлению сквера у главного входа на территорию бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Он станет частью экологической тропы, сообщил ТАСС гендиректор компании "Байкал.Центр" Антон Григоров.

"Делаем сквер около входной группы БЦБК, который там был и который за 10 лет [с момента закрытия комбината] полностью зарос. Там все расчистили, восстановили освещение. Сквер станет частью экологической тропы - "Малого кольца БЦБК", - сказал собеседник агентства.

Госкорпорация вместе с тропостроителями и волонтерами третий год создает сеть экологических троп в городе Байкальске. В 2021 году была построена "Сказочная тропа" длиной 530 м, в 2022 году обустроили 10 км троп и маршрутов в рамках "Малого кольца БЦБК" от реки Солзан до промплощадки. В 2023 году будет завершен участок "Большого кольца БЦБК" длиной 5 км по береговой линии промплощадки до реки Большая Осиновка. Всего за 3 года в Байкальске будет обустроено 15,5 км туристских троп и маршрутов. В перспективе планируется построить как минимум 100 км экотроп, в том числе по склону хребта Хамар-Дабан.

По словам Григорова, в горы тропостроители будут заходить только после того, как в российском законодательстве появится понятие "туристическая тропа" и будет нормативная база, что позволит ставить тропы на баланс и делать их объектом инвестиций.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В 2023 году Росатом и федеральный экологический оператор приступили к рекультивации карт-накопителей отходов производства БЦБК. Госкорпорация ВЭБ.РФ занимается вопросами развития Байкальска и промплощадки бывшего комбината. Правительство России в конце 2022 года утвердило программу социально-экономического развития города. Она включает 62 мероприятия, в том числе по развитию городского хозяйства, туризма, транспортной доступности.