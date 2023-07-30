В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 24 градусов

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Переменную облачность, преимущественно без осадков прогнозируют в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 22 до плюс 24 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.