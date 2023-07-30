В Сахалинской области объявили штормовое предупреждение

На территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется сильный дождь

ТАСС, 30 июля. Синоптики объявили предупреждение об очень сильных дождях в четырех районах Сахалинской области в ближайшие сутки.

"Ночью 31 июля на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС региона.

Уточняется, что в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию.