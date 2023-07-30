В Бишкеке открыли монумент в честь ветеранов военно-морского флота

Он располагается парке Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова

БИШКЕК, 30 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия монумента в честь ветеранов военно-морского флота (ВМФ) состоялась в Бишкеке, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

"Монумент посвящен всем воинам, служившим в разное время в ВМФ", - сказал руководитель Союза ветеранов военно-морских сил республики Эдиль Осмонов. По его словам, в настоящее время в стране насчитывается около 6 тыс. ветеранов. "Возможно, нас больше, поскольку еще не все сведения получены от Минобороны России", - уточнил он.

Возведенный на средства различных общественных организаций монумент расположен в бишкекском парке Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова. В церемонии его открытия помимо ветеранов ВМФ приняли участие представители киргизских госорганов, ветеранских организаций, военно-патриотических молодежных движений, а также мусульманского и православного духовенства и представителей ВМФ России. Открылся он минутой молчания и оружейными залпами в память о погибших моряках.

"Данное событие в истории нашего города является значимым, поскольку это первый в столице монумент, посвященный ветеранам ВМФ, отдавшим всю свою жизнь на благо нашей родины. Этот памятный знак объединяет всех тех, кто имеет отношение к флоту. Более 6 тыс. моряков из Кыргызстана проходили службу в частях ВМФ Советского Союза", - подчеркнул во время церемонии заместитель секретаря Совета безопасности Киргизии Кылычбек Абышев. Добавив, что его отец тоже проходил срочную службу на Северном флоте.

По мнению принявших участие в церемонии ветеранов, утверждение о том, что Киргизия, более 90% территории которой занимают горы, не имеет отношение к военно-морскому флоту, является ошибочным. "Даже сейчас у нас в республике находятся два военных объекта ВМФ России", - напомнил в беседе с корреспондентом ТАСС старшина запаса первой статьи Кубанычбек Абдиев.

Военно-морские силы в Киргизии

В Иссык-Кульской области Киргизии, неподалеку от административного центра региона города Каракол, с советских времен расположена 54-я испытательная база противолодочного вооружения ВМФ РФ. Она была создана в 1943 году, когда в республику эвакуировали из Дагестана полигон выпускавшего морские торпеды завода "Дагдизель". Спустя 12 лет на новом месте был создан испытательный центр ВМФ СССР. После распада Советского Союза правовой статус этой российской базы был урегулирован первым соглашением о военном сотрудничестве между РФ и Киргизией, заключенным в 1993 году.

На находящейся в Иссык-Кульской области 954-й базе ВМФ РФ сейчас проводятся испытания двигателей и морских вооружений, научные исследования, в составе имеется ряд катеров и кораблей. Службу на базе проходят только контрактники, часть персонала составляют местные жители. Она, как и авиабаза в городе Кант Чуйской области, входит в состав Объединенной военной базы России в Киргизии. Статус Объединенной базы РФ в Киргизии регулируется соглашением от 20 сентября 2012 года, вступившим в силу 29 января 2017 года. Земельные участки для базы российская сторона арендует у Киргизии за $4,8 млн в год.

Еще одним объектом ВМФ РФ в Киргизии, также входящим в состав Объединенной военной базы России, является расположенный со времен СССР на западе Чуйской области 338-й узел связи российского ВМФ. Он занимается обеспечением связи Главного штаба ВМФ России с подводными лодками и надводными кораблями, находящимися на боевом дежурстве в Тихом и Индийском океанах.