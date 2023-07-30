В Херсонской области не зафиксировали заторов на сухопутном коридоре в Крым

Врио губернатора региона Владимир Сальдо отметил, что принятых мер достаточно для проезда

ГЕНИЧЕСК, 30 июля. /ТАСС/. Заторы и пробки на сухопутном коридоре в Крым на территории Херсонской области не образуются вторую неделю, сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Загруженность дорог, конечно, увеличилась, но не критично. Сухопутный коридор в Крым работает уже вторую неделю, пробок и заторов на нем не образуется", - сказал Сальдо.

Он отметил, что "принятых мер достаточно, дополнительные пока не нужны".

18 июля днем на въезде в Крым через АПП "Джанкой" образовалась пробка длиной около 5 км. Чтобы избежать заторов, грузовые автомобили перенаправили на АПП "Перекоп". К вечеру вторника пробка сократилась до 20 машин.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В результате теракта повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения.