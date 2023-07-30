В ДНР глава Иркутской области Игорь Кобзев вручил награды бойцам из сибирского региона

Всего 60 человек получили наградные часы, а также медали "За отвагу"

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил награды бойцам группировки "Юг" Вооруженных сил РФ из Восточной Сибири, проявившим мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации на авдеевском направлении, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла на территории ДНР, вручать награды помогали командиры с позывными Гром и Спартанец.

"Я нахожусь в компании двух командиров, сегодня они руководят личным составом, который призван из Иркутской области. Я благодарен им за бережливое отношение к жизням наших военнослужащих. Сегодня мы вручили награды военнослужащим, награды очень серьезные. Уверен, что ту задачу, которую возложил на бойцов президент [России] Владимир Путин, ту задачу, которую поставило Министерство обороны РФ, они выполнят", - сказал Кобзев по итогам церемонии.

Как уточнил военнослужащий ВС РФ с позывным Гром, 60 военных из восточной Сибири получили из рук губернатора наградные часы, а также медали "За отвагу", "За спасение погибавших", Георгиевский крест IV степени.