Мишустин поздравил Ирину Винер с юбилеем

По словам премьер-министра, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики воспитала рекордное число олимпийских чемпионок

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера сборной России Ирину Винер, отметив, что она воспитала рекордное количество олимпийских чемпионок. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Вы зажгли немало ярких звезд, воспитали рекордное число олимпийских чемпионок, победителей и призеров престижных международных соревнований", - говорится в поздравительной телеграмме.

Премьер отметил, что глава ВФХГ вписала "множество страниц в историю мирового спорта", а также внесла большой вклад в развитие художественной гимнастики в РФ. Мишустин подчеркнул, что благодаря уникальному таланту Винер художественная гимнастика завоевала огромную популярность.

Глава кабмина также отметил активную работу Винер во Всероссийской федерации художественной гимнастики и международной академии спорта, подчеркнув, что глава ВФГХ воспитывает новое поколение спортсменов.

"Уверен, что с таким наставником они обязательно добьются успехов, станут гордостью российской художественной гимнастики", - подытожил Мишустин, пожелав Винер удачи во всем, здоровья и благополучия.

Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Винер - российский тренер, Герой Труда РФ (2015). Главный тренер сборной России по художественной гимнастике с 2001 года, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики с 2008-го. Среди ее учениц - олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и другие.