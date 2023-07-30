В Тыве отменили карантин из-за сибирской язвы

Всех заболевших госпитализировали

ТАСС, 30 июля. Карантин из-за сибирской язвы в Барун-Хемчикском районе Тувы отменен. Об этом ТАСС сообщили в правительстве республики.

"Карантин сегодня заканчивается, продлевать не будут", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в районе был введен карантин 1 июля, 19 июля он был продлен до 30 июля.

Прокуратура Республики Тыва 30 июня сообщала, что в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы местный житель госпитализирован с диагнозом "сибирская язва" после посещения чабанской стоянки. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы. На стоянке постоянно проживают шесть человек, среди которых четверо детей. 6 июля диагноз подтвердился еще у четверых человек. Все заболевшие госпитализированы. Сейчас четверо из них находятся под амбулаторным наблюдением, а один по-прежнему госпитализирован.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.