Путин поздравил с юбилеем Ирину Винер

Российский лидер отметил вклад президента Всероссийской федерации художественной гимнастики в популяризацию спорта в стране

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера сборной России Ирину Винер, отметив ее личный вклад в популяризацию спорта в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"И конечно, отмечу ваш огромный личный вклад в популяризацию спорта и физической культуры в нашей стране, в продвижение ценностей активного, здорового образа жизни", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент подчеркнул, что с именем главы ВФХГ, а также с ее тренерской деятельностью связаны "незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта", победы российских гимнасток на престижных международных соревнованиях, а также на Олимпийских играх.

"Желаю вам успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.

Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Винер - российский тренер, Герой Труда РФ (2015). Главный тренер сборной России по художественной гимнастике (с 2001 года по настоящее время), президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (с 2008 года по настоящее время). Среди ее учениц олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и другие.