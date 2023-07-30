В Каспийске проходит парад боевых кораблей Каспийской флотилии

Военно-спортивный праздник проводится в районе городской набережной

КАСПИЙСК, 30 июля. /ТАСС/. Около 400 военнослужащих принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота России в пункте базирования Каспийской флотилии. Задействовано более 30 кораблей, катеров и судов, передает корреспондент ТАСС.

Военно-спортивный праздник проходит в районе городской набережной Каспийска.

В ходе показа возможностей флотилии военнослужащие продемонстрировали более 10 эпизодов: пресечение нарушения государственной границы, проделывание прохода в морском минном заграждении, морской бой с кораблями условного противника, оказание помощи судну, терпящему бедствие, ведение противодесантной обороны, высадку морского тактического десанта, бой за высадку на берегу, фонтаны на воде с подачей воды на лафетные установки спасательных и рейдовых буксиров.