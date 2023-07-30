В Пекинском университете открыли бюст грузинскому поэту Руставели

По словам премьера республики Ираклия Гарибашвили, такое решение свидетельствует об углублении культурных и образовательных связей между Грузией и Китаем

ТБИЛИСИ, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в открытии бюста грузинскому поэту XII века Шоте Руставели в Пекинском университете языка и культуры. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Мы собрались сегодня в Пекинском университете языка и культуры с безграничной радостью и гордостью, чтобы отметить открытие скульптуры Шоты Руставели. Должен заявить, что мне особенно приятно, что во время встречи с президентом Си [Цзиньпином] он во вступлении искренне отметил нашего великого поэта Шоту Руставели", - сказал Гарибашвили на церемонии.

По словам премьера, открытие бюста свидетельствует об углублении культурных и образовательных связей между двумя странами. Как отметил Гарибашвили, поэма Руставели "Витязь в тигровой шкуре" является не только шедевром грузинской литературы, но и подтверждением универсальности дружбы, мудрости, человеческих эмоций и ценностей, а также выходит за границы времени и языка.

Гарибашвили также сообщил, что во время визита грузинской делегации будет подписан меморандум о взаимопонимании о совместной образовательной программе в начальных и средних классах грузинских школ.

Грузинская делегация во главе с Гарибашвили прибыла в Китай в четверг. В пятницу он принял участие в церемонии открытия Универсиады в Чэнду. В субботу делегация прибыла Пекин. Как заявлял председатель КНР Си Цзиньпин, Грузия и Китай объявят об установлении отношений стратегического партнерства.