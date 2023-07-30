В Москве в поймах рек Шмелевка и Кузнецовка появятся спортивные кластеры

Работы по созданию нового парка на этой территории стартовали в начале 2023 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Многофункциональные спортивные площадки обустроят на месте оврагов и демонтированных гаражей в поймах рек Шмелевка и Кузнецовка в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

"В поймах рек Шмелевка и Кузнецовка обустраивают многофункциональные спортивные площадки. Они появятся на месте почти заброшенных оврагов с большим перепадом высот и демонтированных гаражей", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников, которого цитируют в материале, первый спортивный кластер (западный) появится около станции метро "Зябликово" на Ясеневой улице, второй (восточный) с другой стороны парка в районе 21-го км МКАД.

В материале отмечается, что в районе Ясеневой улицы в местах перепада высот для поддержания склонов уже сделали подпорные стенки, ливневую канализацию и основания для павильона-раздевалки и туалета, в настоящее время обустраивают скейт-парк и памп-трек. Кроме того, приступили к созданию восточного спорткластера - здесь подготавливают основания для футбольных полей, а также начали устройство других спортивных площадок на территории парка.

По словам Мельникова, в состав западного спорткластера войдут универсальная площадка для игры в волейбол или баскетбол, зона для стритбола, две площадки для большого тенниса, зоны с силовыми тренажерами и столами для игры в пинг-понг и шахматы. Также здесь появится хоккейная коробка, которую в летний период можно будет использовать как поле для мини-футбола. В восточном кластере сделают зоны для паркура и воркаута, установят силовые тренажеры. Также создадут универсальную площадку для баскетбола и волейбола.

Поясняется, что работы по созданию нового парка на территории пойм Шмелевки и Кузнецовки стартовали в начале этого года. Как ранее отмечал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, завершить благоустройство территории планируется к сентябрю.