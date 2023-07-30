В Таганроге от 18 жителей приняли заявления на выплату матпомощи после ЧП с ракетой

В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона сообщили, что работа по приему заявлений продолжается

ТАСС, 30 июля. Заявления на единовременную выплату материальной помощи приняты от 18 жителей Таганрога после ЧП с украинской ракетой. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"От 18 граждан приняты заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Работа по приему заявлений продолжается", - сообщили в Министерстве.

Уточняется, что от девяти граждан приняты заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС с ракетой, семи гражданам оказана консультация.