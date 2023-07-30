Путин на параде в Петербурге пообщался с семьей Гореловых, приехавших пожать ему руку

Чета из Магадана и семеро их детей стали личными гостями президента на праздничном мероприятии ко Дню ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге пообщался с многодетной семьей Вадима и Алены Гореловых. Чета из Магадана и семеро их детей стали личными гостями главы государства на этом праздничном мероприятии ко Дню ВМФ.

Днем ранее многодетная семья участвовала во встрече Путина, которых работал в Константиновском дворце Петербурга, по видеосвязи с лауреатами ордена "Родительская слава", посетившими Кремль. Водитель пожарного отряда из Магадана Вадим Горелов, взяв слово, попросил у президента возможности пожать руку, уточнив, что поедет в Санкт-Петербург ночным поездом. Путин возражать не стал и пригласил семью своего собеседника на парад.

На трибуну парада семья Гореловых пришла практически в полном составе: родители и семь детей (еще троих взрослых детей с ними в этой поездке не было). Гореловы рассказали корреспонденту ТАСС, что приехали из Москвы в Санкт-Петербург ночным поездом в плацкартном вагоне. Поезд в 10 утра прибыл на Московский вокзал Санкт-Петербурга, где их встретили сотрудники службы протокола Кремля и проводили до трибун на Сенатской площади.