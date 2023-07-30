30 июля, 09:34

В Москве в Терлецком лесопарке обнаружили краснокнижных жуков

Мраморная бронзовка занесена в Красную книгу города под 2-й категорией редкости

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мраморную бронзовку - жука, занесенного в Красную книгу Москвы, обнаружили в Терлецком лесопарке. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"На природных территориях столицы заметили редкого гостя - мраморную бронзовку. Жука, занесенного в Красную книгу Москвы под 2-й категорией редкости, зафиксировали специалисты Мосприроды в Терлецком лесопарке", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что такое название жук получил благодаря бронзовому отливу почти черной окраски и неровным светлым линиям на надкрыльях. Сам жук довольно крупный - длина тела в среднем составляет около 2,7 см.

"Мраморных бронзовок нередко путают с майскими жуками. Отличить бронзовку можно по полету: она расправляет и выпускает по бокам только прозрачные тонкие крылья, а надкрылья во время полета остаются сложенными", - отметили в комплексе. 

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