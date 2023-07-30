Telegraph: в Британии приостановили съемки фильмов "Дэдпул 3" и "Апекс" из-за забастовки

По сведениям газеты The Daily Telegraph, актер и продюсер Брэд Питт поддерживает требования участников стачки

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Американский актер и продюсер Брэд Питт приостановил съемки фильма "Апекс" в Великобритании в знак солидарности с объявленной в Голливуде забастовкой. Как сообщила газета The Daily Telegraph, артист поддерживает требования участников стачки.

Кроме того, в Лондоне на паузу были поставлены съемки фантастического фильма "Дэдпул 3", где главную роль, как и в предыдущих частях, исполнит актер Райан Рейнольдс.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино, представляющей интересы примерно 160 тыс. актеров, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требуют увеличения зарплат и компенсации переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Режиссером картины "Апекс", рассказывающей историю вымышленного гонщика Сонни Хейса, стал американец Джозеф Косински, известный по боевику "Топ Ган: Мэверик" (2022) и фантастическому фильму "Обливион" (2013). Одну из главных ролей в ленте также сыграл британо-нигерийский актер Демсон Идрис, ранее снимавшийся в сериале "Черное зеркало" (2011 - настоящее время). Съемки "Апекс", в частности, проходили 9 июля во время 10-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Великобритании.