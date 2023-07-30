В Сочи после шторма открыли пляжи для купания

Их закрывали в целях безопасности

ТАСС, 30 июля. Пляжи города-курорта Сочи, которые ранее закрывали из-за шторма, открыты для отдыхающих. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Пляжи [в Сочи] открыты", - сказал собеседник агентства.

Штормовое предупреждение было объявлено в Сочи в пятницу. Власти в целях безопасности закрыли пляжи для отдыхающих. Все городские службы были переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи временно отказаться от отдыха у воды, а также принять все необходимые меры предосторожности. Однако в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о гибели 20-летней девушки, которая утонула на пляже, закрытом из-за шторма. Кроме того, на другом пляже было обнаружено тело мужчины.