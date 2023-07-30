В Севастополе День ВМФ встретили автопробегом и молебном во славу ЧФ

В 2023 году изменили традиционный формат празднования из-за участия сил и войск флота в специальной военной операции

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе началось с праздничного автопробега, десятки машин с Андреевскими флагами и флагами России проехали по центру города, передает корреспондент ТАСС. Во Владимирском соборе, усыпальнице адмиралов, прошел молебен во славу Черноморского флота (ЧФ).

"День ВМФ в Севастополе начали с благодарственного молебна во славу Черноморского флота во Владимирском соборе. <...> У нас практически в каждой семье есть свой воин-черноморец, именно поэтому День ВМФ для Севастополя по-настоящему народный праздник. <…> Мы отказались в этом году от массовых гуляний, но День ВМФ - это душа Севастополя. Его героическое прошлое, славное настоящее и великое будущее", - написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, поздравив моряков и командующего ЧФ с праздником.

Отдельно губернатор поздравил военнослужащих, которые своевременно отражают "любые атаки врага" на Севастополь. "Мы всегда говорим, что город и флот - одно целое. Хочу сказать слова искренней благодарности нашим военнослужащим от всех севастопольцев. Каждый день мы засыпаем спокойно, потому что мы знаем - вы нас надежно защищаете", - написал он. В субботу Развожаев с командующим ЧФ Виктором Соколовым в ходе торжественного собрания вручил военнослужащим Благодарности за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и безупречную службу.

Утром на Сапун-горе, месте, где находился один из рубежей обороны города во время Великой Отечественной войны, а при освобождении проходил один из наиболее значимых штурмов, у обелиска Славы, приняли присягу 26 матросов. Парк "Патриот" подготовил для жителей и гостей города экскурсионную программу: открыт центр военно-морской авиации, на площадке работают тематические фотозоны, пневматический и свето-шумовой тир, запланировано выступление праздничных коллективов и армейский рукопашный бой. В центре города на площади Нахимова также открылась выставка военной техники. В детском лагере "Ласпи" вечером пройдет церемония приема детей в Юнармию, а после участники церемонии развернут 14-метровый флаг образовательного проекта "Символы государства - сквозь века".

В сельских клубах и на главной летней площадке Севастополя "Ракушка" в течение пройдет концертная программа, а вечером запланирован показ фильма "Увольнение на берег".

В этом году из-за участия сил и войск ЧФ в специальной военной операции традиционный формат празднования Дня ВМФ в городе изменен. Парады кораблей пройдут в Новороссийске и сирийском порту Тартус, сообщил ранее командующий ЧФ Виктор Соколов. В 2022 году Севастополь встретил День ВМФ также в измененном формате. Тогда в честь главного праздника военных моряков в Севастополе был запланирован обход кораблей в Севастопольской бухте командующим ЧФ, а также концерт и фейерверк. В программу празднования не был включен традиционный для Дня ВМФ в Севастополе парад. Однако праздничные мероприятия были отменены из-за атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота. Переносить празднование на другой день власти Севастополя не стали.

О празднике

День Военно-морского флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этот день традиционно проходят парады кораблей, военно-спортивные праздники, показы вооружения и техники флота.