В Петербурге зрителями Главного военно-морского парада стали десятки тысяч человек

По случаю торжества на стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч петербуржцев и гостей Северной столицы пришли на центральные набережные города, чтобы своими глазами увидеть прохождение кораблей в парадном строю в День военно-морского флота России.

Как передает корреспондент ТАСС, многие из присутствующих одеты в тельняшки и принесли с собой Андреевские флаги. "Партерами" для зрителей стали ступени спусков к Неве - на Арсенальной набережной у площади Ленина они были полностью заняты людьми. Военных моряков приветствовали криками "Ура!", которые было хорошо слышно даже с противоположного берега.

Поздравил военных моряков, ветеранов флота, а также всех жителей морской столицы России и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что с самого основания города его судьба "неразрывно связана со славными победами на море, строительством грозных кораблей, развитием морской науки и образования". "Наш город стал родным для многих поколений флотских офицеров, подарил Родине легендарных адмиралов, храбрых исследователей полярных широт, знаменитых путешественников и первооткрывателей. День ВМФ был, есть и будет одним из главных праздников Северной столицы", - сказал Беглов.

По случаю торжества на стрелке Васильевского острова на несколько часов зажгли Ростральные колонны. В 14:00 факелы на время погаснут, но снова загорятся в 21:00 и будут озарять небо почти до полуночи. Знаковые места в центре города украшены флагами, плакатами и баннерами - их можно увидеть, в частности, на Марсовом поле и Университетской набережной. Дворцовый и Благовещенский мосты к празднику оформили композициями из более чем 400 флагов Военно-морского флота, а Троицкий мост украсили свыше 130 стилизованных флагов.

Кроме того, в преддверии Дня ВМФ специалисты из Государственного музея городской скульптуры по традиции провели помывку памятника Ивану Крузенштерну. Монумент является символическим местом для морских курсантов Петербурга, так как располагается перед зданием Морского кадетского корпуса - выдающийся мореплаватель был его воспитанником и сам же впоследствии возглавил учебное заведение. Сегодня оно именуется Морским корпусом Петра Великого.

В другой части города - в парке 300-летия Петербурга - на трех флагштоках высотой в 179,5 м в воскресенье подняли государственные флаги России, Советского Союза и черно-желто-белый триколор, который был официальным флагом Российской империи в XIX веке. Все три полотнища больше половины футбольного поля - их размер составляет 60 на 40 м, весит каждый из флагов около полутонны. Впервые их подняли в июне этого года, тогда почетным гостем торжественной церемонии стал президент России Владимир Путин.