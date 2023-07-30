В Нижнем Новгороде городской праздник "Экософия" включил 120 мероприятий

Участники финала представили интерактивные площадки и полезный лекторий в рамках просветительской программы "Уроки экософии"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Более 120 мероприятий прошло в ходе городского праздника по случаю финала первого сезона проекта "Экософия" в парке культуры и отдыха на берегу Оки. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Это кульминация всего нашего проекта: большое экологическое событие в рамках гранд-финала "Экософии" в Нижнем Новгороде. Более 120 экоактивностей. Год назад, начиная этот путь, мы не представляли, сколько замечательных, талантливых, увлеченных темой экологической культуры людей объединятся под девизом "Экософии", и какое масштабное экологическое сообщество нам удастся сформировать. В рамках городского события, которые устроили для нижегородцев экоисты, объединились изобразительное искусство, музыка, слово и бесконечная любовь к природе, к человеку. Жители и гости Нижнего Новгорода познакомились с необычными произведениями искусства из вторсырья и ненужных вещей, получивших вторую жизнь и новую эстетическую функцию. Я горжусь тем, что мы сделали, скольких людей объединили, какой большой путь прошли", - сказала руководитель проекта "Экософия" Вита Саар, чьи слова приводятся в сообщении.

Участники финала представили нижегородцам и гостям города интерактивные площадки и полезный лекторий в рамках просветительской программы "Уроки экософии", экомастер-классы, фотовыставки, экологические акции и экспертные сессии, посвященные теме экокультуры и ответственного потребления. Также на площадке была организована ярмарка экологических товаров и услуг. Отдельное пространство было создано для детей, которые смогли познакомиться с экологической культурой в формате игры.

Гости события освоили экологические навыки грамотного потребителя, побывали в мастерской переработки вторсырья, а также в творческой мастерской - она включала в себя два мероприятия - художественный пленэр "Красная галерея" для художников разного уровня и выставку "Территория зеленых эмоций". Для любителей спорта прошел экозабег "Чистое будущее с Экософией". Также был показан спектакль "Колесо времени" и экологический концерт с использованием необычных инструментов.

"Уникальность нашего проекта состоит в соединении музыки и экологии. Мы организовываем концерты и исполняем произведения, объединяющие людей экологическими темами. Это тот случай, когда нам удалось соединить увлечения и умения, организовав благотворительные концерты - с их помощью мы собираем корм для животных и помогаем приютам. Мы уже провели концерты в Белгороде, Москве и Нижнем Новгороде. Следующий планируем в Санкт-Петербурге. В планах, конечно, провести концерты в каждом городе России", - считает финалистка проекта "Экософия" и член первой экосборной России из Белгородской области Диана Костырева.

О проекте

Проект "Экософия" запущен в июне 2022 года. К инициативе по развитию экологической культуры присоединились уже почти 50 тыс. активистов. Основная цель - создание условий для самореализации людей, которые ведут экологичный образ жизни, а также для специалистов в области устойчивого развития.

Конкурс "Экософия" прошел в двух форматах: заочный этап "Я так живу" - онлайн-платформа для прокачки полезных экопривычек; очные этапы проходят в формате эколого-промышленных экспедиций, включающих оценочные конкурсные мероприятия - это направление "Экосборная". По итогам финала отобраны 15 эколидеров, призами для которых станет медиапакет для продвижения в различных СМИ. Присоединиться к проекту можно на сайте экософия.рф.