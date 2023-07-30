Жители Кронштадта отмечают День ВМФ гуляниями и праздничным концертом

Среди собравшихся ветераны Великой Отечественной войны и СВО, волонтеры, семьи с детьми и местные жители

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад, прошедший в воскресенье в Кронштадте, стал началом празднования особенной для этого города даты - Дня Военно-Морского Флота. Среди собравшихся - ветераны Великой Отечественной войны и СВО, волонтеры со всей страны, в том числе из новых регионов, семьи с детьми и местные жители, передает корреспондент ТАСС.

С раннего утра зрители начали занимать места не только на главной трибуне, но и повсюду, откуда были видны корабли. Многие жители Кронштадта - моряки и корабелы, в их семьях традиции флота передаются поколениями.

"Я местный житель, из Кронштадта, и я не пропустил ни одного парада здесь. Больше половины жизни отдал ВМФ - как можно мне не прийти на такой праздник? С каждым годом он все лучше, масштабнее, красочней! Главное - пусть все знают, что наш флот сильнейший", - поделился с корреспондентом ТАСС ветеран ВМФ, подполковник в отставке, более 25 лет прослуживший родине, Александр Марков.

На Большом Кронштадтском рейде собравшиеся смогли увидеть среди прочего подводную лодку "Дмитров", малый ракетный катер "Мытищи", корвет "Бойкий", парусный корабль "Мир", а также самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно - барк "Седов". Участников и гостей парада также приветствовали экипажи парусных судов из числа петербургских яхт-клубов.

После парада

Всех, кто в этот день оказался в Кронштадте, ожидает большой праздник. На Якорной площади установлены палатки с едой, тематические площадки, а также сцена, на которой вскоре пройдет праздничный концерт. Отсюда в рамках проекта "Морская почта" можно отправить бесплатную поздравительную открытку в любую точку России - в том числе и на военно-морские базы. Также большая развлекательная программа под названием "Свистать всех наверх" подготовлена в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот".

"Это исключительный праздник, раньше ведь город был закрытый - народу было мало. Теперь народу много - приятно посмотреть! И чисто, и красиво, и торжественно - мы очень довольны", - отметил старший мичман в отставке, 30 лет прослуживший в 25-й бригаде продовольственной службы ВМФ, Николай Сапрыкин.

С раннего утра в городе солнечно и безветрено.

"С погодой повезло невероятно - она сегодня просто идеальная. Мы с семьей в прошлом году смотрели парад в Петербурге, но там нет такого масштаба - тут, кажется, народу побольше, да и море ближе", - рассказал ТАСС о своих ощущениях отслуживший три года на Северном флоте радиотехник Сергей Кирилов.

Память и опора

В проведении Главного военно-морского парада традиционно помогают "Волонтеры Победы". В этом году победители конкурса "Послы Победы. Ленинград" также приняли участие в подготовке и проведении мероприятия. Среди них - молодые люди из разных регионов России, в том числе из ЛНР, и для каждого это честь и большая удача.

© Петр Ковалев/ ТАСС

"Я прошла конкурс "Послы победы. Ленинград-2023: связь поколений". Впервые участвую в этом параде - чувствую гордость за то, что столько ребят из разных регионов могут посмотреть и помочь в проведении этого мероприятия, и за то, что я одна из них. Хотя у меня в семье нет моряков, но мы всегда чтили этот праздник - всегда в этот день смотрели прямые трансляции по телевизору, даже сейчас мама в ЛНР смотрит", - рассказала ТАСС одна из волонтеров Алина Захарова.

Также в этот день в Кронштадте торжественно откроется Музей военно-морской славы России, основой которого стала первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол".

Основателем традиции проведения морских парадов в Санкт-Петербурге является Петр I. Первый парад состоялся 9 сентября 1714 года после победы русского флота при Гангуте 27 июля (7 августа по новому стилю). В своем указе Петр I повелел ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Указом президента России от 27 июля 2017 года восстановлена традиция проведения в День ВМФ Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.