На Московском урбанфоруме в "Лужниках" представят проекты программы "Мой район"

Отдельная зона на форуме будет посвящена проекту "Питомцы в Москве"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Проекты городской среды, реализуемые в столице по программе "Мой район", представят на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках". Об этом сообщается на официальном сайте форума.

"На Московском урбанистическом форуме в "Лужниках" представят пример столичного двора, обновленного по программе "Мой район". Посетители смогут увидеть тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что благодаря программе "Мой район" новую жизнь получили многие столичные парки. Так, в 2022 году работы затронули более 60 парковых и природных территорий общей площадью свыше 1,5 тыс. га. В их число вошли природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево", природно-исторический парк "Битцевский лес", лесопарк "Кусково", Щукинский парк, Всехсвятская роща и парк "Яуза".

Также сообщается, что отдельная зона на форуме будет посвящена проекту "Питомцы в Москве" - это одно из значимых направлений программы "Мой район". Благодаря этому проекту в городе создаются новые и благоустраиваются уже имеющиеся площадки для прогулок с домашними питомцами. К этой работе привлечены кинологи из Российской кинологической федерации, проводятся фокус-группы и онлайн-опросы. Так, первые 4 современные площадки для прогулок с собаками в рамках программы "Мой район" были открыты в 2021 году. Летом 2022 года в 9 округах столицы появилось еще около 30 современных площадок для выгула животных.

"Мой район" - комплексная программа мэра Москвы по развитию городской среды. Она реализуется с 2018 года. Ее целью является создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы.