В Адыгее возобновили движение на участке трассы М-4 "Дон", перекрытом из-за ДТП с фурой

При этом наряды ДПС продолжают дежурить на месте аварии

ТАСС, 30 июля. Движение по одной из двух полос возобновили на участке федеральной трассы М-4 "Дон" в Адыгее, который в воскресенье перекрывали из-за опрокинувшейся фуры. Об этом сообщили в региональном МВД.

"По данным Госавтоинспекции Адыгеи, в настоящее время открыто движение по одной из двух полос автодороги, ведущей в сторону города Краснодара. Вместе с тем данный участок следует проезжать с особой внимательностью", - говорится в сообщении.

Наряды ДПС продолжают дежурить на месте происшествия. Участок федеральной трассы М-4 "Дон" в Адыгее полностью перекрыли для движения из-за ДТП с участием большегруза, который опрокинулся на легковой автомобиль.