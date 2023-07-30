В Киеве начали снимать герб СССР с монумента "Родина-мать"

Бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко ранее сообщал, что работы по трансформации памятника должны завершить до 24 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Изображение герба Советского Союза начали демонтировать с памятника "Родина-мать", расположенного в Киеве. Об этом сообщил Александр Ткаченко, которого в четверг Верховная рада отправила в отставку с поста министра культуры и информационной политики.

"Начали демонтировать советский герб. Скоро "Родина-мать" станет "Украиной-матерью" во всех смыслах", - написал он в Telegram-канале. Ткаченко сопроводил свою публикацию фотографией и видео, на которых видно, как рабочие снимают изображение пучка колосьев с правой стороны герба Советского Союза, расположенного на щите в руках женщины, олицетворяющей Родину-мать.

После 2015 года на Украине в рамках так называемой декоммунизации возникла идея заменить герб СССР на "Родине-матери" на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на демонтаж герба СССР. Ткаченко сообщал, что работы по трансформации монумента должны быть завершены до 24 августа - Дня независимости Украины. Общая стоимость работ, по его словам, составит 28 млн гривен ($765 тыс.).

Подготовительные работы к демонтажу герба СССР начали проводить еще 20 июля. В субботу генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что памятник "Родина-мать" будет переименован в "Украину-мать".

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.