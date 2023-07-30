СМИ сообщили, что Ирина Мирошниченко находится в больнице

По информации РЕН ТВ, ее состояние резко ухудшилось

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в одной из клиник Москвы, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на свой источник.

"Состояние Мирошниченко ухудшилось резко сегодня, и она обратилась к столичным медикам", - приводятся слова источника в публикации.

Как уточняет "РЕН ТВ", у артистки диагностировали грипп, медики проводят обследование и стабилизируют ее состояние.

Ирина Мирошниченко в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. После разделения труппы театра в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А. П. Чехова).

Исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение" по пьесе Льва Шейнина, "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год" по произведениям Михаила Рощина, "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова, "Варвары" по произведению Максима Горького, "Татуированная роза" по пьесе Теннесси Уильямса, "Обратная связь" по произведению Александра Гельмана и многих других.