В России в приемные семьи устроили 380 детей из Донбасса с апреля по октябрь 2022 года

Согласно докладу уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, с февраля 2022 года РФ приняла около 4,8 млн жителей Украины и республик региона

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские приемные семьи в период с апреля по октябрь 2022 года приняли 380 детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, из ДНР и ЛНР. Об этом говорится в докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о работе за 2022 год, опубликованном на сайте омбудсмена.

"С апреля по октябрь 2022 года в российские приемные семьи из 19 регионов страны было устроено 380 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из ДНР и ЛНР", - говорится в докладе.

В нем указано, что "альтернативой могло бы быть размещение детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или пункты временного размещения в безопасных районах". "Однако подобный вариант противоречит мировому и российскому векторам в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, на деинституализацию", - отмечает омбудсмен.

В докладе также указано, что "в ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алёшкинский детский дом-интернат в Херсонской области". "При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были временно перевезены на безопасную территорию - в Республику Крым", - говорится в тексте.

В целом, согласно приведенным в докладе данным, "с февраля 2022 года Российская Федерация приняла около 4,8 млн жителей Украины и республик Донбасса, из которых более 700 тыс. - дети". "Подавляющее большинство несовершеннолетних прибыли вместе с родителями или другими родственниками", - уточняет уполномоченный.