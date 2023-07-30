В 2022 году число обращений к детскому омбудсмену выросло на 26,8%

Согласно докладу уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, это связано с началом СВО и желанием граждан России принять на воспитание оставшихся без попечения детей из новых регионов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Число обращений к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в 2022 году выросло на 26,8% по сравнению с 2021-м, это связано с началом спецоперации и желанием граждан РФ принять на воспитание оставшихся без попечения детей из новых регионов. Об этом говорится в докладе уполномоченного о работе за 2022 год, опубликованном на сайте омбудсмена.

"В 2022 году в адрес федерального уполномоченного поступило на 26,8% больше обращений, чем в прошлом (2022 год - 12 013, 2021 год - 9 475), а в сравнении с 2010 годом их количество увеличилось в 2,9 раза", - говорится в тексте.

В нем отмечено, что рост обращений связан "прежде всего началом специальной военной операции и желанием граждан Российской Федерации принять на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с территорий Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей". Среди других причин - вопросы из-за мобилизации граждан, воспитывающих детей, узнаваемость самой Львовой-Беловой и повышение уровня доверия общества к институту уполномоченных по правам ребенка в целом.

При этом, по информации региональных уполномоченных, количество обращений, направленных в их адрес в 2022 году, снизилось на 2,31%. В 2022 году они получили 76 283 обращения, в 2021-м - 78 087, в 2020-м - 75 409. "Всего в 2022 году институтом уполномоченных по правам ребенка рассмотрено 88 296 обращений", - отмечается в тексте.

Основные темы обращений, поступивших к Львовой-Беловой в 2022 году, - жизнь и воспитание в семье, включая прием в семьи детей из Донбасса, право на жилище, образование, социальное обеспечение и т. д.