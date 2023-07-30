В Подольске после благоустройства открыли лесопарк Дубровицкий

В нем создали лыжероллерную трассу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Лесопарк Дубровицкий, расположенный в Подольске, открыли после проводимых работ по благоустройству. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня открыли в Подольске наш новый лесопарк - Дубровицкий. В честь этого мы подготовили интересную программу: показательные выступления, спортивные соревнования, концерт, конкурсы, полевая кухня", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что территорию благоустроили менее чем за год. "Мы постарались максимально сохранить первоначальный вид леса, но так, чтобы людям было где перекусить, отдохнуть и позаниматься спортом. Изюминка парка - лыжероллерная трасса. Уверен, она станет точкой притяжения не только для жителей Подольска, но и для всех подмосковных спортсменов", - добавил Воробьев.

Он напомнил, что в Московской области в рамках программы "Парки в лесу" уже открыли 17 лесопарков. В этом году уже завершены работы в четырех из девяти запланированных.