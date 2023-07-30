Львова-Белова предложила создать службу помощи подросткам в суицидальном кризисе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также отметила возможность инициировать создание в каждом субъекте детско-подростковой кризисной службы, а также кабинетов кризисной помощи несовершеннолетним

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает Минздраву РФ создать единую службу помощи подросткам, которые находятся в суицидальном кризисе. Такая инициатива вошла в доклад омбудсмена о ее работе за 2022 год, который опубликован на сайте уполномоченного.

Согласно тексту, министерству рекомендуется "создать единую федеральную кризисную службу в рамках оказания помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе". Кроме того, Львова-Белова предложила инициировать создание в каждом субъекте РФ детско-подростковой кризисной службы, а также кабинетов кризисной помощи несовершеннолетним.

Также Минздраву рекомендовано "на основе оценки эффективности принимаемых мер по профилактике суицидов среди несовершеннолетних" разработать предложения по дополнительным мероприятиям для повышения их эффективности.

"Анализ статистических данных Росстата о количестве несовершеннолетних, совершивших самоубийство, свидетельствует о том, что их число в Российской Федерации сокращается: 2018 год - 397, 2019 год - 372, 2020 год - 311 (минус 21,6% к 2018 году)", - указано в докладе. При этом, по данным Следственного комитета РФ, на которые ссылается омбудсмен, также "наметилась тенденция к снижению количества детских самоубийств". В 2020 году зафиксировано 548 таких случаев, на 30,4% меньше, чем 2018-м, в 2021 году - 753, в 2022-м - 679 (минус 9,8% к 2021 году). "Вместе с тем, по данным неофициальной статистики Следственного комитета Российской Федерации, отмечается негативная динамика суицидального поведения несовершеннолетних в части увеличения числа совершаемых ими суицидальных попыток", - констатируется в докладе.