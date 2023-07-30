Львова-Белова представила долю усыновления детей из России иностранцами

Согласно докладу уполномоченного при президенте РФ, в 2022 году иностранными гражданами усыновлено лишь 2,25% детей от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Доля усыновления иностранцами детей из России в последние годы остается незначительной и снижается. Об этом говорится в докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о работе за 2022 год, опубликованном на сайте омбудсмена.

"В последние годы доля иностранного усыновления в Российской Федерации относительно отечественного усыновления весьма незначительна. В 2022 году иностранными гражданами усыновлено лишь 2,25% детей (57) от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление", - говорится в тексте.

Согласно данным омбудсмена, в 2022 году вновь наблюдалась "тенденция уменьшения иностранного усыновления на 17% по сравнению с 2021 годом" (57 детей в 2022 году против 69 в 2021-м). "Среди стран, в которые усыновляются российские дети, преобладают европейские государства. В 2022 году российских детей усыновляли граждане Италии (43 ребенка), Германии (5 детей), Франции (5 детей), стран СНГ (2 ребенка), Финляндии (1 ребенок) и Аргентины (1 ребенок)", - говорится в тексте.

"Напомним, что из перечисленных выше западных государств договоры о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей заключены только с Францией и Италией. Граждане еще двух государств, с которыми заключены подобные договоры, - Испании и Израиля - в отчетном году российских детей не усыновляли", - отмечается в документе.