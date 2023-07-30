Львова-Белова назвала способ избежать изъятия детей из семьи

Согласно докладу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, в этом могут способствовать эффективные меры помощи семьям

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Наличие эффективных мер помощи семьям может помочь избежать изъятия детей в некоторых случаях. Об этом говорится в докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о работе за 2022 год, опубликованном на сайте омбудсмена.

"По отчетным данным за 2022 год 1 626 детей были отобраны у родителей, но из них 18,9% возвращены обратно в семью. Это позволяет предположить, что при наличии эффективных и своевременных мер помощи семье можно было избежать отобрания детей в ряде случаев", - говорится в тексте.

Согласно документу, сегодняшнее законодательство зачастую приводит к необоснованному помещению детей в учреждения и фактическому ограничению прав родителей по усмотрению органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

"Вышесказанное становится особенно очевидным при анализе государственной статистики. По данным системы МВД России, отобраны у родителей за 2022 год 2 790 детей, тогда как по данным Минпросвещения России - 1 626 детей. Можно предположить, что разница в показателях указывает на детей, которые помещены в учреждения без оформления процедуры отобрания, по актам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - констатируется в докладе.