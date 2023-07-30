Львова-Белова поддержала законопроект о запрете усыновления в недружественные страны

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что реализация инициативы "не приведет к полному запрету усыновления российских детей иностранными гражданами"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем докладе о работе за 2022 год назвала отвечающим времени и заслуживающим поддержки внесенный год назад в Госдуму депутатами законопроект о запрете усыновления детей гражданами из недружественных стран.

"Приходится признать, что в условиях развязанной на Западе беспрецедентной антироссийской кампании, которая активно подпитывается усилиями средств массовой информации, россияне, проживающие за рубежом, оказались в особенно уязвимом положении", - говорится в докладе, размещенном на сайте омбудсмена. В нем отмечено, что в таких условиях РФ "может лишиться реальных инструментов для осуществления контроля за условиями жизни российских детей, переданных на усыновление гражданам недружественных государств".

При этом, как отмечает омбудсмен, реализация предлагаемых авторами законопроекта изменений "не приведет к полному запрету усыновления российских детей иностранными гражданами", так как "в случае изменения обстановки отдельные страны могут быть исключены из списка недружественных, а их граждане вновь получат возможность усыновлять российских детей". "В этой связи проект федерального закона №174451-8 "О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ" представляется отвечающим вызовам времени и заслуживает поддержки", - резюмируется в докладе.

В августе 2022 года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий усыновлять и передавать под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам стран, входящих в перечень недружественных государств. Авторами законопроекта выступили председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов ("Новые люди"), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении. Однако, согласно информации в думской базе данных, дальнейшее рассмотрение законопроекта сейчас отложено.