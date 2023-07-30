Патриарх Кирилл отметил особое место Нижнего Новгорода в жизни РФ

По словам главы РПЦ, "именно отсюда пошло спасение России в то самое страшное время, когда на волоске висела государственность" страны

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Нижний Новгород всегда занимал особое место в жизни России, так как именно отсюда пошло спасение Руси во времена, когда ее государственность "висела на волоске". Эти слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла приводятся на сайте нижегородской митрополии по итогам встречи предстоятеля РПЦ с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой Нижегородской митрополии Георгием.

"Хотел бы сердечно поблагодарить вас и владыку за уровень церковно-государственных отношений, которые сложились здесь, на Нижегородской земле. Конечно, так и должно быть - ведь это исконно русская земля с огромными традициями. Именно отсюда пошло спасение России в то самое страшное время, когда на волоске висела наша государственность, и Нижний Новгород всегда занимал, занимает и, уверен, будет занимать совершенно особое место в жизни нашей страны", - сказал патриарх в ходе поездки в Нижегородскую область.

Он отметил, что радуется, когда слышит о том, как развиваются экономика, общественная жизнь Нижегородской области. "А владыке хотел бы выразить благодарность за прекрасно организованную церковную жизнь. Развиваются все направления, причем ведется системная работа, которая касается всех сторон жизни, на которых я как патриарх сегодня делаю особый акцент. Дай Бог, чтобы и дальше и образование, и работа с молодежью, не говоря уже о строительстве храмов, осуществлялись столь же успешно, как это происходит сейчас под вашим архипастырским руководством", - добавил Патриарх.

Губернатор рассказал о ходе работ по реставрации исторического Воскресенского храма Арзамаса, о развитии системы православных дошкольных и средних учебных заведений, о масштабных молодежных мероприятиях и других направлениях церковно-государственного взаимодействия.