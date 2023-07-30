Львова-Белова предложила рассказывать в школах о защите авторских прав несовершеннолетних

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила возможность разработать соответствующие методические рекомендации

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем докладе о работе за 2022 год предложила Минпросвещения и Минюсту России разработать рекомендации и организовать информационные мероприятия в школах, включая классные часы, на тему защиты авторских прав несовершеннолетних.

Согласно тексту документа, в России необходимо усилить просветительскую работу с детьми, родителями и педагогическими работниками по вопросам обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных несовершеннолетними гражданами.

"В этой связи уполномоченный считает целесообразным предложить: Минпросвещения России: разработать методические рекомендации по проведению классного часа, родительского собрания, а также информационные материалы по теме защиты авторских прав, смежных с авторскими, и патентных прав несовершеннолетних. Минюсту России: организовать проведение просветительских мероприятий для детей и их родителей (иных законных представителей) в части правовой охраны интеллектуальной собственности", - говорится в докладе.

В документе указывается, что, согласно полученной информации, в регионах РФ была отмечена необходимость разработки таких рекомендаций по проведению классного часа на тему защиты авторских прав несовершеннолетних, а специалисты из этих субъектов назвали эту темой важной и значимой.