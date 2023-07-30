В нескольких регионах России прогнозируют сильные дожди и ветер

Непогода, в частности, ожидается в Кировской области, Удмуртии и Башкортостане

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Иркутскую, Кемеровскую, Костромскую, Ленинградскую, Новосибирскую, Томскую области, Ненецкий автономный округ и Алтайский край ожидают дожди и сильный ветер. Непогода в ближайшую ночь будет сохраняться в нескольких регионах Поволжья, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Крайне неблагоприятная погода была в Приволжском федеральном округе. Теперь циклон, который обусловил эту непогоду, в ослабленном виде перемещается на север европейской части России. В Костромской области, например, прогнозируются очень сильный дождь, гроза, ветер до 23 м/с, в Ленинградской области, Ненецком автономном округе - ливень, гроза, усиление ветра. Но и в некоторых регионах Поволжья до утра 31 июля будет сохраняться непогода", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Кировской области, Удмуртии ожидаются ливень, гроза, град, ветер до 25 м/с, в Башкортостане - гроза, град, ветер до 27 м/с.

Метеоролог рассказал, что дожди и сильный ветер в ближайшие дни прогнозируется также в Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях.