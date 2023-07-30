В Санкт-Петербурге празднование Дня ВМФ завершилось салютом

От стен Петропавловской крепости произвели 30 залпов из 12 орудий Д-44

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Салют в ознаменование Дня военно-морского флота России состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"От стен Петропавловской крепости 30 залпов из 12 орудий Д-44 произвел дивизион Михайловской военной артиллерийской академии. В честь главного военно-морского праздника страны в небо также было сделано нескольких тысяч фейерверочных выстрелов", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что артиллерийский салют одновременно состоялся и в Кронштадте.

Как передает корреспондент ТАСС, на центральных набережных и мостах Петербурга собрались десятки тысяч жителей и гостей города. Многие предпочли занять места для просмотра салюта заблаговременно, в том числе сразу после праздничного концерта на Дворцовой площади. Наблюдали за фейерверком и с бортов речных трамвайчиков, которые заполнили почти всю акваторию Невы перед Петропавловской крепостью.

После финального залпа над акваторией прозвучали корабельные гудки.

На стрелке Васильевского острова атмосферу праздника дополнили зажженные факелы Ростральных колонн, а вдали небо озарила праздничная подсветка на небоскребе Лахта-центра - она будет включена до пяти утра, сообщили на странице многофункционального комплекса в соцсети "ВКонтакте".

Утром 30 июля в Петербурге и Кронштадте состоялся Главный военно-морской парад, его традиционно принимал президент России, верховый главнокомандующий вооруженными силами страны Владимир Путин. Гостями праздничных торжеств стали четверо африканских лидеров и представители еще пяти стран - участниц саммита и форума Россия - Африка, проходившего в Северной столице 27-28 июля. В параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих и 45 кораблей и катеров со всех четырех флотов России - Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского.