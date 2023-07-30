В Словении отметили День дружбы с Россией

В мероприятии у часовни на перевале Вршич приняли участие первый президент республики Милан Кучан и мэр Любляны Зоран Янкович

КРАНЬСКА-ГОРА /Словения/, 30 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Пахомов/. Ежегодная мемориальная церемония у Русской часовни, расположенной в Словении на горном перевале Вршич в Альпах, состоялась в рамках празднования Дня российско-словенской дружбы.

В мероприятии, организованном Обществом российско-словенской дружбы, приняли участие посол РФ в Словении Тимур Эйвазов, сотрудники посольства России в Любляне, первый президент Республики Словения Милан Кучан, мэр Любляны Зоран Янкович и представители словенских ветеранских организаций. На церемонии также присутствовал руководитель московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. В рамках мероприятия прошла церковная служба в память о погибших русских солдатах.

"Сегодня мы говорим о празднике, который мы ни в коем случае не можем забыть. Речь идет о русских военнопленных, которые, к сожалению, погибли на территории современной Словении. Русская часовня - символ мира, приятельства и развития отношений с Российской Федерацией. Связь между нашими народами будет сохраняться всегда, по крайней мере до тех пор, пока существуют люди, которые поступают по зову сердца", - заявил корреспонденту ТАСС руководитель Словенской национальной партии Змаго Елинчич.

Деревянная православная часовня на высокогорном перевале Вршич посвящена святому равноапостольному князю Владимиру. Она была построена в 1916 году российскими военнопленными в память о погибших от схода лавины товарищах, строивших дорогу через Альпы. С начала 1990-х годов в последние выходные июля возле нее ежегодно проводятся памятные церемонии. Всего в годы Первой мировой войны на территории современной Словении в австро-венгерских лагерях для пленных погибли не менее 10 тыс. соотечественников. В 2016 году праздновалось 100-летие часовни, торжества посетил президент РФ Владимир Путин, находившийся с визитом в Любляне.

Путин и занимавший в то время пост президента Словении Борут Пахор в ходе телефонного разговора 28 июля 2021 года договорились учредить День российско-словенской дружбы. С инициативой появления нового праздника выступили в Любляне. Путин поддержал это предложение. Праздник отмечается в последнюю субботу июля, в день проведения мероприятий у часовни на Вршиче.