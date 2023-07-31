В Москве начали действовать новые условия льготной парковки для посетителей поликлиник

Бесплатный период распространяется на первые два часа, после чего начинает действовать повышенный тариф, который составляет 1 тыс. рублей в час

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правила работы 12 парковочных мест, расположенных возле трех поликлиник в Москве, меняются с 31 июля в рамках пилотного проекта столичных департаментов здравоохранения и транспорта. Пациенты этих медорганизаций смогут бесплатно оставлять на стоянке машину на время посещения врача или прохождения обследований, по истечении двух часов начнет действовать повышенный тариф.

"В зоне платных парковок, расположенных возле медицинских организаций Москвы, специально для пациентов выделены бесплатные места. Однако зачастую они оказываются заняты машинами сотрудников соседних офисов. К нам неоднократно поступали предложения от жителей Москвы по изменению принципа работы парковок рядом с социальными объектами. Чтобы сохранить доступность льготных мест для стоянки и избежать долгого простоя автомобилей, запускаем пилотный проект", - пояснила заммэра столицы Анастасия Ракова. Так, с 31 июля бесплатный период распространяется на первые два часа, после чего начинает действовать повышенный тариф, который составляет 1 тыс. рублей в час. Места будут отмечены синей разметкой и информационными щитами.

"В среднем пациенты проводят в поликлинике около получаса, включая прием у врача, приход немного заранее до назначенного времени и сборы после. Если пилотный проект получит от жителей положительные отклики, масштабируем его и на другие медицинские учреждения", - отметила Ракова.

Как уточнили в пресс-службе дептранса, одним из объектов стал филиал №2 детской городской поликлиники №38 на Проточном переулок, 3-5, стр. 1. Рядом с медучреждением будут выделены четыре льготных парковочных места. Еще один участник пилотного проекта - филиал №2 поликлиники №46 на Иерусалимской улице, 4, стр. 1. Возле него будет организовано два льготных парковочных места. Также в проект включен филиал №2 детской городской поликлиники №91 в Даниловском районе на улице Лестева, 5. У медучреждения появятся шесть льготных парковочных мест.

"Чтобы воспользоваться новым тарифом, необходимо обязательно запустить парковочную сессию любым удобным способом. Для этого нужно выбрать одну из парковочных зон: №0602, которая соответствует Проточному переулку, №3608 - Иерусалимской улице или №3619 - улице Лестева. Затем начать сессию в течение пяти минут с момента остановки, первые два часа парковка будет бесплатной. Со 121-й минуты будет списана плата за парковку по установленному тарифу. Повторно оставить машину на парковке бесплатно можно не раньше, чем через 30 минут после завершения предыдущей парковочной сессии", - заключили в пресс-службе.