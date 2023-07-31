На юге Магаданской области объявили экстренное предупреждение

Причиной стал сильный дождь

ТАСС, 31 июля. /ТАСС/. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили на понедельник экстренное предупреждение на территории Ольского муниципального образования, территориально занимающего почти всю южную часть Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 31 июля", - рассказали в центре.

Там уточнили, что в Ольском районе с ночи идет сильный дождь. Существует вероятность чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможны размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.

В конце прошлой недели спасатели объявляли экстренное предупреждение из-за сильных дождей почти на всей территории региона, кроме южной части. Из-за размытия дорожного полотна в Магаданской области закрывали трассу Палатка - Кулу - Нексикан. Сейчас в остальных районах региона пасмурная погода, все еще идут небольшие дожди.