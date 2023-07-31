В Москве ожидают теплую погоду в течение недели

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температурный фон в ближайшие дни составит около 25-28 градусов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тепло до 28 градусов и совсем небольшие дожди, сменяющиеся солнцем, прогнозируются в Москве в ближайшие дни. В конце недели возможно потепление, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Предстоящая неделя примирит всех, потому что погода будет спокойная и красивая. Первые два дня будут без осадков преимущественно, потом прогнозируются совсем небольшие и кратковременные дожди, которые будут быстро сменяться солнцем. Температурный фон - около 25-28 градусов в течение всех ближайших дней, а в конце недели есть вероятность потепления", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в последние дни недели температура в столице может повыситься до плюс 30 градусов.