Большинство японцев высказались за смягчение ограничений на прием иностранцев на работу

Жители страны выступили за расширение возможностей гражданам из других стран трудиться в сферах по уходу за больными и пожилыми, которые испытывают дефицит кадров

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Большинство жителей Японии (69%) выступают за смягчение ограничений на прием на работу иностранных граждан в условиях сокращающейся рабочей силы. Об этом свидетельствуют опубликованные данные социального опроса газеты Nikkei.

Речь идет в первую очередь о расширении возможностей для иностранных работников в сферах по уходу за больными и пожилыми, которые испытывают дефицит кадров. При этом 21% респондентов отметили, что такую политику продвигать не стоит, чтобы поддерживать стандарты обслуживания.

Опрос проводился по стационарными мобильным телефонам, в нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Несколько лет назад Япония уже предпринимала шаги по увеличению приема иностранцев для работы в указанных сферах. С этой целью власти страны проводили обучение специалистов в странах Юго-Восточной Азии. В основном в Японии принимают на работу квалифицированных иностранных специалистов. Исключение составляла сфера строительства, однако в последнее время для зарубежных работников становятся также доступны сельское хозяйство и производство.

Премьер-министр Фумио Кисида ранее выступил за расширение возможностей по поиску работы для иностранных граждан. По его словам, Японии следует задуматься о построении общества, где японцы "будут сосуществовать с иностранцами".

Согласно данным министерства по административным делам и коммуникациям, по состоянию на 1 января текущего года в Японии проживало 122,42 млн граждан страны, что примерно на 800 тыс. меньше, чем годом ранее. При этом количество постоянно проживающих в Японии иностранцев за последние три года выросло более чем на 10% и достигло 2,99 млн. Это стало самым высоким показателем с момента начала ведения подобной статистики в 2013 году.